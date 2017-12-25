"Барыс" потерпел третье поражение подряд, уступив "Салавату Юлаеву"

"Барыс" дома проиграл "Салавату Юлаеву" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Теему Хартикайнен, еще один точный бросок на счету Линуса Умарка.

Отметим, что для астанинцев это поражение стало третьим подряд. Уфимцы, в свою очередь, выиграли вторую игру подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Хартикайнен - 16 (Умарк), 20:37 - 0:1. Умарк - 12 (п.в.), 59:28 - 0:2.

Вратари: Карлссон (58:22 - 59:28) - Кареев.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 50 (20+13+17) - 23 (6+11+6).

Судьи: Белов, Сергеев.

25 декабря. Астана. Стадион "Барыс Арена".