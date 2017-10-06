"Барыс" потерпел поражение в Сочи

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" обыграл "Барыс" со счетом 3:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сочи" – "Барыс" (Астана) – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Юньков – 1 (Щитов), 8:37 – 1:0. Юньков – 2 (О`Делл), 32:25 – 2:0. Уэллман – 4 (Коллинс, Йокипакка), 35:02 – 3:0. Сан-Пьер – 4 (бол., Даллмэн, Вей), 52:47 – 3:1.
Вратари: Барулин – Кудрявцев (Карлссон, 35:02, 51:56 – 52:47, 58:00).
Штраф: 10 – 8.
Броски: 34 (16+7+11) – 30 (7+11+12).
Судьи: Гусев, Лаврентьев.
6 октября. Сочи. Ледовая арена "Шайба".
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