"Барыс" потерпел 9-е поражение подряд, уступив "Ладе"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" в овертайме уступил "Ладе" – 3:4. Автором победной шайбы в составе тольяттинцев стал нападающий Алексей Мастрюков. Дублем в составе клуба из Казахстана отличился форвард Роман Старченко.

Данное поражение стало для подопечных Галыма Мамбеталиева девятым подряд. В свою очередь "Лада" прервала серию поражений, которая составляла три игры к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Барыс" (Астана) – 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Маклюков – 2 (бол.), 3:52 – 0:1. Зернов – 16 (Аляев), 6:36 – 1:1. Скороходов – 9 (Зернов, Белоусов), 16:44 – 2:1. Старченко – 7, 31:20 – 2:2. Старченко – 8 (бол., Доус, Даллмэн), 39:56 – 2:3. Геноуэй – 5 (Бочаров), 53:11 – 3:3. Мастрюков – 6 (Геноуэй), 60:48 – 4:3.

Вратари: Лазушин – Карлссон.

Штраф: 10 – 4.

Броски: 32 (14+6+11+1) – 26 (4+12+9+1).

Судьи: Раводин, Франо.

16 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Турнирная таблица – здесь