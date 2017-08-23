"Барыс" подписал контракт с Фрэттином и Жайлауовым

Состав "Барыса" пополнили два новичка, сообщает пресс-служба клуба. В команду пришел нападающий Мэттью Фрэттин, с которым подписан односторонний контракт на один год.

29-летний игрок прошлый сезон провел в составе клуба АХЛ "Стоктон". В 54 матчах он набрал 36 (18+18) очков. В июле он подписал контракт с "Куньлунем", однако позже покинул команду. Ранее форвард выступал в НХЛ за "Лос-Анджелес", "Коламбус" и "Торонто".

"Барыс" также подписал двустороннее соглашение с форвардом Талгатом Жайлауовым, оно рассчитано на один год. В минувшем сезоне он провел 29 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и записал на свой счет 25 (14+9) баллов. В 21 игре плей-офф он забросил 4 шайбы и отдал 4 голевых передачи.