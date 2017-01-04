"Барыс" победил "Спартак"

"Барыс" на своем льду уверенно обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Кори Тривино, Найджел Доус и Дастин Бойд. Клуб из Астаны идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, москвичи занимают 10-ю строчку в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Спартак" (Москва) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Тривино – 6 (Пушкарев), 5:53 – 1:0. Доус – 29 (бол., Боченски, Сан-Пьер), 31:42 – 2:0. Бойд – 4 (п.в., Доус), 59:43 – 3:0.

Вратари: Пулен – Свенссон (57:31 – 59:16, 59:31 – 59:43).

Штраф: 14 – 6.

Броски: 23 (9+10+4) – 38 (13+10+15).

Судьи: Кулаков, Сергеев.