"Барыс" победил рижское "Динамо", забросив 5 шайб в первом периоде

Рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Барысу" (3:7). Гости забросили пять шайб в первом периоде. Для казахстанской команды это третья победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Барыс" (Астана) – 3:7 (0:5, 2:0, 1:2)

Голы: Кормье – 6 (Боченски, Петерссон), 0:39 – 0:1. Даллмэн – 3 (бол., Боченски, Блэкер), 2:41 – 0:2. Михайлис – 2 (Валк, Дитц), 12:52 – 0:3. Дитц – 4 (Валк), 13:45 – 0:4. Валк – 3 (бол., Даллмэн), 18:37 – 0:5. Мюттюнен – 5 (бол., Кларк, Виделль), 34:06 – 1:5. Майоне – 3 (бол., Дарзиньш, Виделль), 39:35 – 2:5. Кормье – 7 (Петерссон, Старченко), 46:52 – 2:6. Кларк – 2 (бол., Дарзиньш, Майоне), 48:33 – 3:6. Петерссон – 5 (п.в., Кормье), 56:01 – 3:7.

Вратари: Билялов (Гудлевскис, 12:52, 39:11 – 39:35, 47:12 – 48:33, 55:02 – 56:01) – Карлссон.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 32 (8+12+12) – 22 (12+4+6).

Судьи: Морозов, Ромасько.

29 сентября. Рига. "Арена Рига".

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