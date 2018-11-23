"Барыс" по буллитам обыграл "Йокерит"

"Барыс" по буллитам победил "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит на счету защитника Даррена Дитца.
"Барыс" набрал 42 очка и поднялся на 4-е место на Востоке. "Йокерит" с 44 баллами занимает третью строчку на Западе.
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"Йокерит" (Хельсинки) - "Барыс" (Астана) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Асетов - 3 (Маклюков, Сагадеев), 21:46 - 0:1. О`Нилл - 7 (Норман, Йоэнсуу), 49:20 - 1:1.
Победный буллит: Дитц.
Вратари: Запольски - Граховина.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 48 (12+17+15+4) - 21 (6+8+6+1).
Судьи: Одиньш, Франо.
23 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".
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