"Барыс" по буллитам обыграл "Витязь"

"Барыс" обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 Б. Победный буллит на счету нападающего Мэтта Фраттина.
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"Витязь" (Подольск) - "Барыс" (Астана) - 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кормье - 5 (Старченко, Петерссон), 1:00 - 0:1. Макеев - 4 (Никулин, Столяров), 12:19 - 1:1. Фраттин - 5, 25:38 - 1:2. Асетов - 3 (бол., Старченко, Петерссон), 31:02 - 1:3. Столяров - 2 (бол., Евсеенков, Чернов), 44:49 - 2:3. Мозик - 2, 59:40 - 3:3.
Победный буллит: Фраттин.
Вратари: Ортио (58:35 - 59:40) - Карлссон.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 34 (9+7+15+3) - 21 (5+11+4+1).
Судьи: Франо, Щенев.
26 сентября. Подольск. ЛД "Витязь".