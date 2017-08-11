"Барыс" по буллитам обыграл "Трактор", "Нефтехимик" стал победителем Кубка президента Республики Казахстан

"Барыс" в матче Кубка президента Республики Казахстан по буллитам обыграл "Трактор" – 3:2 Б. Победный бросок исполнил Найджел Доус.

Отметим, что "Нефтехимик" после потери одного очка казахстанской командой обеспечил себе первое место на турнире.

Кубок президента Республики Казахстан

"Барыс" (Астана) – "Трактор" (Челябинск) – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шаров – 1 (Мамаев, Петриков), 12:53 – 0:1. Доус – 2 (Даллмэн), 27:03 – 1:1. Вишневский – 1 (бол., Якуценя, Кольцов), 41:18 – 1:2. Вей – 2, 56:03 – 2:2.

Победный буллит: Доус.

Вратари: Кудрявцев – Францоуз.

11 августа. Астана. "Барыс-Арена".