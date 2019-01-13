"Барыс" по буллитам обыграл "Сочи"

"Барыс" по буллитам победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 Б. Победный буллит на счету защитника Даррена Дитца.

"Барыс" набрал 67 очков и расположился на 4-м месте в Восточной конференции. "Сочи" с 51 баллом занимает 7-ю строчку на Западе.

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"Барыс" (Астана) - "Сочи" (Сочи) - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мосалев - 3 (Бочаров), 6:44 - 0:1. Даллмэн - 5 (Петухов, Блэкер), 27:08 - 1:1. Петерссон - 15 (бол., Старченко, Дитц), 46:26 - 2:1. Росен - 12 (бол., О`Делл, Бочаров), 58:59 - 2:2.

Победный буллит: Дитц.

Вратари: Карлссон - Шикин (57:24 - 58:59).

Штраф: 18 - 8.

Броски: 39 (9+15+13+2) - 29 (7+10+11+1).

Судьи: Ромасько, Щенев.

13 января. Астана. "Барыс-Арена".

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