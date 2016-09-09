"Барыс" переиграл "Югру" в первом матче при Занковце

"Барыс" на своем льду выиграл у "Югры" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала для астанинской команды первой в сезоне. Кроме того, данный поединок стал первым для "Барыса" под руководством нового главного тренера Эдуарда Занковца​.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Даллмэн - 1 (Старченко, Рымарев), 4:43 - 1:0. Панов - 2 (Шулаков), 6:03 - 1:1. Боченски - 2 (Савченко, Липин), 20:32 - 2:1. Шулаков - 1 (Варфоломеев), 26:39 - 2:2. Шин - 1 (Савченко), 39:42 - 3:2.

Вратари: Карлссон - Шарыченков (58:40).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 27 (8+15+4) - 27 (7+8+12).

Судьи: Кулаков, Цыплаков.

9 сентября. Астана. "Барыс-Арена".