"Барыс" одержал вторую победу в сезоне

"Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Северсталь" – 2:1. Решающую шайбу забросил Брэндон Боченски. Для подопечных Эдуарда Занковца эта победа стала второй в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Рымарев - 1 (Баркер, Старченко), 13:00 - 1:0. Боченски - 4 (бол., Доус, Сан-Пьер), 37:19 - 2:0. Уилсон - 1 (Кагарлицкий, Чернов), 59:30 - 2:1.

Вратари: Карлссон - Коварж (58:43 - 58:45, 59:07 - 59:30, 59:36).

Штраф: 41 - 12.

Броски: 20 (7+9+4) - 26 (7+8+11).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

18 сентября. Астана. "Барыс-Арена".