"Барыс" одержал вторую победу подряд, обыграв "Торпедо"

"Барыс" дома победил "Торпедо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За хозяев шайбы забросили Талгат Жайлауов, Даррен Дитц, Найджел Доус и Кевин Даллмэн. У нижегородской команды отличились Денис Баранцев и Михаил Григорьев.

Отметим, что это вторая победа астанинской команды подряд и третья в четырех матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Торпедо" НН (Нижний Новгород) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Жайлауов - 2 (бол., Тривино, Сан-Пьер), 8:49 - 1:0. Баранцев - 1 (бол., Дугин, Еглич), 24:24 - 1:1. Дитц - 3 (Доус, Даллмэн), 37:09 - 2:1. Григорьев - 1 (бол., Галузин), 53:04 - 2:2. Доус - 3 (Фраттин), 54:08 - 3:2. Даллмэн - 2 (п.в.), 59:58 - 4:2.

Вратари: Карлссон - Галимов (58:49).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (10+9+8) - 34 (7+17+10).

Судьи: Оленин, Фатеев.

30 августа. Астана. "Барыс-Арена".