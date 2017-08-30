"Барыс" одержал вторую победу подряд, обыграв "Торпедо"

"Барыс" дома победил "Торпедо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За хозяев шайбы забросили Талгат Жайлауов, Даррен Дитц, Найджел Доус и Кевин Даллмэн. У нижегородской команды отличились Денис Баранцев и Михаил Григорьев.
Отметим, что это вторая победа астанинской команды подряд и третья в четырех матчах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Торпедо" НН (Нижний Новгород) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Жайлауов - 2 (бол., Тривино, Сан-Пьер), 8:49 - 1:0. Баранцев - 1 (бол., Дугин, Еглич), 24:24 - 1:1. Дитц - 3 (Доус, Даллмэн), 37:09 - 2:1. Григорьев - 1 (бол., Галузин), 53:04 - 2:2. Доус - 3 (Фраттин), 54:08 - 3:2. Даллмэн - 2 (п.в.), 59:58 - 4:2.
Вратари: Карлссон - Галимов (58:49).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 27 (10+9+8) - 34 (7+17+10).
Судьи: Оленин, Фатеев.
30 августа. Астана. "Барыс-Арена".
- Барыс
- Торпедо НН
- Кевин Даллмэн
- Михаил Григорьев
- Талгат Жайлауов
- Найджел Доус
- Денис Баранцев
- Даррен Дитц