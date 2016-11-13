"Барыс" одержал пятую победу подряд, обыграв "Автомобилист"

"Барыс" на своей площадке обыграл "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для казахстанского клуба эта победа стала пятой подряд.

Форвард "Барыса" Брэндон Боченски в этом матче забросил одну шайбу. Тем самым американец набрал 366- е очко и стал самым результативным иностранцем в КХЛ. Нападающий опередил норвежца Патрика Торесена.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Липин - 1 (Панюков, Тривино), 7:08 - 1:0. Боченски - 8 (бол., Сан-Пьер, Баркер), 28:46 - 2:0. Доус - 16 (Сан-Пьер, Даллмэн), 34:54 - 3:0. Савченко - 3 (бол., Кучин, Рымарев), 56:40 - 4:0.

Вратари: Карлссон - Сохатский.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 38 (12+17+9) - 23 (7+5+11).

Судьи: Наумов, Оскирко.

13 ноября. Астана. "Барыс-Арена".