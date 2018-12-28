"Барыс" обыграл "Трактор" в гостевом матче

"Барыс" победил "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Патрис Кормье, Дмитрий Шевченко и Мэтт Фраттин.

"Барыс" набрал 58 очков и расположился на 5-м месте на Востоке. "Трактор" с 41 баллом занимает 8-ю строчку.

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"Трактор" (Челябинск) - "Барыс" (Астана) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Кормье - 15 (мен.), 26:52 - 0:1. Шевченко - 4 (Акользин, Бойд), 29:58 - 0:2. Фраттин - 14 (Михайлис, Валк), 51:10 - 0:3.

Вратари: Судницин - Карлссон.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 20 (6+8+6) - 34 (10+14+10).

Судьи: Акузовский, Белов.

28 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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