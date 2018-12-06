"Барыс" обыграл "Трактор" благодаря дублю Орехова

"Барыс" победил "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Дублем отметился защитник Валерий Орехов.

"Барыс" набрал 48 очков и закрепился на 5-м месте на Востоке. "Трактор" с 33 баллами располагается на девятой строчке.

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"Барыс" (Астана) - "Трактор" (Челябинск) - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Рыбаков - 5 (Глинкин, Исаев), 7:33 - 0:1. Орехов - 2 (бол., Дитц, Фраттин), 13:32 - 1:1. Орехов - 3 (бол., Валк, Фраттин), 51:35 - 2:1. Акользин - 5 (п.в.), 58:51 - 3:1.

Вратари: Карлссон - Демченко (58:21 - 58:51).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 33 (11+12+10) - 26 (11+14+1).

Судьи: Акузовский, Букин.

6 декабря. Астана. "Барыс-Арена".

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