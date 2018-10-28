"Барыс" обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:2. Двумя результативными передачами отметился нападающий Роман Старченко.
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"Барыс" (Астана) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Боченски - 7 (бол., Валк, Бойд), 8:32 - 1:0. Кормье - 10 (бол., Старченко, Петерссон), 19:45 - 2:0. Шаров - 4 (Пелтола), 33:22 - 2:1. Зырянов - 1 (Алексеев, Бертран), 34:59 - 2:2. Старченко - 10 (Семенов, Петерссон), 36:14 - 3:2. Валк - 5 (Михайлис), 37:41 - 4:2. Дитц - 7 (Старченко, Кормье), 51:51 - 5:2.
Вратари: Карлссон - Тэйлор.
Штраф: 10 - 4.
Броски: 36 (14+7+15) - 28 (10+12+6).
Судьи: Кулаков, Раводин.
28 октября. Астана. "Барыс-Арена".
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