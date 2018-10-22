"Барыс" обыграл минское "Динамо"

"Барыс" выиграл у минского "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Дмитрий Шевченко, Андре Петерссон и Дастин Бойд.

У белорусского клуба гол в активе Дениса Осипова. "Барыс" набрал 26 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. У "Динамо" 11 очков и последнее место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Динамо" (Минск) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Шевченко - 3 (Дитц, Валк), 30:48 - 1:0. Петерссон - 7 (бол., Михайлис, Старченко), 36:46 - 2:0. Осипов - 3, 40:39 - 2:1. Бойд - 2 (бол., Валк, Фраттин), 47:15 - 3:1.

Вратари: Карлссон - Энрот (Карнаухов, 38:36, 58:34).

Штраф: 4 - 26.

Броски: 47 (18+20+9) - 25 (3+8+14).

Судьи: Кислов, Лаврентьев.

22 октября. Астана. "Барыс-Арена".

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