"Барыс" обыграл "Медвешчак"

Сегодня возобновился регулярный чемпионат КХЛ, который прерывался из-за участия сборной России на Кубке "Карьяла". "Барыс" на своем льду нанес поражение "Медвешчаку". Для астанинской команды эта победа стала третьей подряд. "Медвешчак" же проиграл четвертый раз кряду.

"Барыс" набрал 34 очка в 25 матчах и на два очка отстает от идущей восьмой "Лады". "Медвешчак" с 27 баллами идет 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Медвешчак" (Загреб) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Савченко – 2 (бол., Рымарев, Старченко), 21:23 – 1:0. Сан-Пьер – 7 (бол.), 59:59 – 2:0.

Вратари: Карлссон – Макинтайр.

Штраф: 4 – 42.

Броски: 24 (8+7+9) – 30 (7+10+13).

Судьи: Кадыров, Оленин.

7 ноября. Астана. "Барыс-Арена".