"Барыс" обыграл "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" на своем льду обыграл "Куньлунь" со счетом 4:1. Казахстанцы одержали вторую победу в последних трех играх. Китайский клуб прервал двухматчевую победную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Куньлунь" (Пекин) – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Иванов – 2 (Шалапов, Гренц), 2:49 – 1:0. Баркер – 4 (бол., Доус, Сан-Пьер), 4:53 – 2:0. Флери – 5 (Я. Альшевский, Беллемор), 29:26 – 2:1. Доус – 18 (Сан-Пьер, Савченко), 44:26 – 3:1. Старченко – 8 (Кучин), 57:12 – 4:1.

Вратари: Карлссон – Макаров.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 29 (12+11+6) – 40 (13+18+9).

Судьи: Беляев, Комаров.

23 ноября. Астана. "Барыс-Арена".