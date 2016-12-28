"Барыс" обыграл "Авангард"

"Барыс" на своем льду нанес поражение "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:1. В предыдущей игре астанинский клуб обыграл магнитогорский "Металлург".

"Барыс" набрал 65 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Авангард" с 87-ю баллами идет вторым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Авангард" (Омск) – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Зубов – 2 (Пестушко), 18:32 – 0:1. Панюков – 1 (Савченко, Шиннимин), 42:12 – 1:1. Сан-Пьер – 11 (Шиннимин, Савченко), 45:32 – 2:1. Пушкарев – 3 (п.в., Кучин), 59:35 – 3:1.

Вратари: Карлссон – Фурх (58:59 – 59:35).

Штраф: 4 – 8.

Броски: 27 (8+4+15) – 15 (3+6+6).

Судьи: Гусев, Комаров.

28 декабря. Астана. "Барыс-Арена".