"Барыс" обыграл "Амур", одержав третью победу подряд

"Барыс" победил "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Клуб из Казахстана набрал 65 очков и поднялся на 4-е место в Восточной конференции, команда из Хабаровска с 12-ю баллами располагается на 12-й строчке.

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"Барыс" (Астана) - "Амур" (Хабаровск) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Боченски - 10 (бол., Фраттин, Даллмэн), 18:45 - 1:0. Зогорна - 9 (Рассказов, Атюшов), 19:59 - 1:1. Кормье - 17 (бол., Валк, Старченко), 28:50 - 2:1. Рассказов - 5 (Зогорна, Швиденко), 48:22 - 2:2. Петухов - 1 (Даллмэн), 50:40 - 3:2. Бойд - 5 (бол., Фраттин, Боченски), 58:51 - 4:2.

Вратари: Карлссон - Аликин.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 47 (11+21+15) - 24 (8+7+9).

Судьи: Букин, Морозов.

8 января. Астана. "Барыс-Арена".

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