"Барыс" обыграл "Адмирал"

"Барыс" выиграл у "Адмирала" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Роман Старченко, Дастин Бойд, Андре Петтерсон и Мэттью Фраттин. У гостей забивали Егор Яковлев, Денис Вихарев и Карел Кубат.

"Барыс" набрал 56 очков и занимает пятое место на Востоке. У "Адмирала" 22 очка и последнее место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:3 (3:3, 0:0, 1:0)

Голы: Старченко - 14 (бол., Петерссон, Дитц), 3:43 - 1:0. Бойд - 4 (бол., Валк, Фраттин), 8:11 - 2:0. Яковлев - 1 (Мищенко, Дьяков), 10:40 - 2:1. Вихарев - 6 (Глазачев, Воронин), 12:58 - 2:2. Кубат - 4 (бол., Феоктистов), 18:24 - 2:3. Петерссон - 13 (Кормье, Сведберг), 18:57 - 3:3. Фраттин - 13 (Дитц, Маклюков), 47:13 - 4:3.

Вратари: Граховина (Карлссон, 18:24) - Красоткин.

Штраф: 22 - 14.

Броски: 48 (13+19+16) - 21 (13+4+4).

Судьи: Гамалей, Гофман.

24 декабря. Астана. "Барыс-Арена".

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