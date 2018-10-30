"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Дублем отметился нападающий Брэндон Боченски.

"Барыс" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 32 очка, "Адмирал" с 13 баллами располагается на 12-й строчке.

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"Барыс" (Астана) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Боченски - 8, 7:55 - 1:0. Боченски - 9 (бол., Бойд), 42:11 - 2:0.

Вратари: Граховина - Серебряков (58:08 - 59:54).

Штраф: 10 - 14.

Броски: 38 (10+20+8) - 28 (5+12+11).

Судьи: Бирин, Раводин.

30 октября. Астана. "Барыс-Арена".

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