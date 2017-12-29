"Барыс" не смог переиграть "Сочи" в первом матче после отмены дисквалификации Рыспаева

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" уступил "Сочи" – 2:3. Автором победной шайбы в составе "южан" стал Кейси Уэллман.

Для клуба из Казахстана данное поражение стало пятым подряд. Отметим, что в этой встрече принимал участие защитник Дамир Рыспаев, с которого была снята дисквалификация.

Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем" – защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Сочи" – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Орехов – 1 (Кучин, Маркелов), 31:35 – 1:0. О`Делл – 11 (бол., Йокипакка, Уэллман), 39:02 – 1:1. Падакин – 9, 43:37 – 1:2. Вей – 16 (Даллмэн, Райт), 50:22 – 2:2. Уэллман – 10 (бол.), 59:24 – 2:3.

Вратари: Кудрявцев (59:35) – Шикин.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 28 (10+8+10) – 31 (10+7+14).

Судьи: Бирин, Соин.

29 декабря. Астана. "Барыс Арена".

Турнирная таблица – здесь