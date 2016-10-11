"Барыс" нанес "Трактору" четвертое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" в гостях обыграл "Трактор" со счетом 4:2. Отметим, что казахстанский клуб уступал по ходу встречи, но смог перехватить инициативу, сравнять счет и выйти вперед. Челябинцы забросили две шайбы в концовке встречи, но не смогли перевести игру в овертайм. Для "Трактора" это поражение стало четвертым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Барыс" (Астана) – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: Зиновьев – 1 (Шинин, Ю. Петров), 1:49 – 1:0. Жайлауов – 1 (Баркер, Кучин), 15:32 – 1:1. Сан-Пьер – 3 (Доус, Боченски), 20:17 – 1:2. Старченко – 3, 37:25 – 1:3. Маркелов – 2, 45:00 – 1:4. Шаров – 3 (Ал. Петров), 53:09 – 2:4. Пеньковский – 1 (Мамаев, Зиновьев), 58:03 – 3:4.

Вратари: Демченко (58:36) – Карлссон.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 29 (5+10+14) – 31 (10+12+9).

Судьи: Кадыров, Морозов.

11 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.