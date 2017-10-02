"Барыс" нанес "Нефтехимику" третье поражение кряду

"Барыс" в гостях победил "Нефтехимик" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе казахстанской команды дубль оформил Найджел Доус и одну шайбу забросил Линден Вей.

Отметим, что для "Нефтехимика" это поражение стало третьим кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Барыс" (Астана) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Доус - 16 (Вей, Сан-Пьер), 9:46 - 0:1. Доус - 17 (п.в.), 58:43 - 0:2. Вей - 4 (п.в.), 59:55 - 0:3.

Вратари: Ежов (57:52 - 58:43, 59:15 - 59:55) - Карлссон (Кудрявцев, 23:24).

Штраф: 8 - 42.Броски: 44 (17+14+13) - 21 (5+11+5).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

2 октября. Нижнекамск. ЛД Нефтехим Арена.