"Барыс" нанес "Куньлуню" четвертое поражение кряду

"Барыс" переиграл в овертайме "Куньлунь" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу забросил Павел Акользин.

Отметим, что это поражение стало для китайского клуба четвертым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Шалапов - 1 (Семенов, Михайлис), 4:46 - 1:0. Вей - 5 (Пушкарев, Сауторн), 19:03 - 2:0. Брюле - 5 (Костицын, Вольски), 26:32 - 2:1. Костицын - 2 (Вольски, Брюле), 27:57 - 2:2. Брюле - 6 (бол., Вольски), 48:03 - 2:3. Савченко - 2 (бол., Жайлауов, Старченко), 56:14 - 3:3. Акользин - 2 (Семенов), 64:05 - 4:3.

Вратари: Карлссон - Хелльберг.

Штраф: 15 - 58.

Броски: 43 (16+11+14+2) - 32 (7+18+5+2).

Судьи: Комаров, Оскирко.

14 октября. Астана. "Барыс-Арена".