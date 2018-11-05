"Барыс" на выезде обыграл "Слован"

"Барыс" одержал победу над "Слованом" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Дмитрий Гренц.
Казахстанская команда занимает 4-е место в Восточной конференции с 37 очками.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Барыс" (Астана) - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Червены - 6 (Ржепик), 20:48 - 1:0. Михайлис - 7 (бол., Петерссон, Дитц), 26:50 - 1:1. Гренц - 1, 30:41 - 1:2.
Вратари: Чильяк (58:29) - Граховина.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 23 (4+9+10) - 34 (3+14+17).
Судьи: Акузовский, Ансонс.
5 ноября. Братислава. "Словнафт-Арена".
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