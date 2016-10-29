"Барыс" на выезде обыграл "Ладу"

"Лада" на своем льду потерпела поражение от "Барыса" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:3 ОТ. "Барыс" набрал 31 очко и на три балла отстает от зоны плей-офф. "Лада" осталась с 36 очками на седьмом месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Барыс" (Астана) – 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Худяков – 1 (Тривино, Маркелов), 14:25 – 0:1. Доус – 13 (буллит), 23:52 – 0:2. Шенфельд – 6, 27:27 – 1:2. Филатов – 8 (Гуркин), 29:08 – 2:2. Доус – 14 (Даллмэн), 61:01 – 2:3.

Вратари: Ежов – Карлссон.

Штраф: 6 – 16.

Броски: 29 (10+13+6+0) – 20 (6+6+7+1).

Судьи: Беляев, Оленин.

29 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".