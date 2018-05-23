"Барыс" может провести матч в Алма-Ате

Президент "Барыса" Аскар Шопобаев сообщил, что клуб может в следующем сезоне провести матч в Алма-Ате.

- Мы должны как клубы продвигать бренд КХЛ и свой клуб, заниматься коммерциализацией нашей деятельности, чтобы меньше зависеть от других средств, - сказал Шопобаев на пресс-конференции. - Мы должны зарабатывать проведением матчей и в паузах задействовать арену, это позволит увеличить денежный кошелек. У нас есть положительный опыт проведения Недели Звезд хоккея, теперь ждет чемпионата мира, мы никогда его не проводили, хотели бы показать европейским коллегам новые арены.

Наша задача наигрывать молодежь, пошли на омоложение, хоть это и непопулярная мера, болезненная смена поколения, мы бы хотели, чтобы в этом миксте родилась новая сборная Казахстана, которая в свое время дала много громких имен.

Мы сейчас задаемся вопросом о том, чтобы провести вынесенный матч в Алма-Ате, чтобы была возможность популяризовать клуб в этом городе, чтобы сдвинуть вопрос о втором клубе из Казахстана в КХЛ. Там два миллиона жителей, шикарная инфраструктура, две топовые арены, которые могут принять любое действие.