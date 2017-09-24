"Барыс": "Клуб неоднократно предлагал Бойду продление контракта"

"Барыс" на своем официальном сайте выступил с ответным заявлением по поводу слов нападающего московского "Динамо" Дастина Бойда. Клуб опроверг заявление форварда, отметившего, что казахстанская команда не предлагала ему продление контракта.

– Подчеркиваем, что клуб неоднократно предлагал форварду продление контракта, - написано в заявлении "Барыса". - Переговоры длились в течение почти двух месяцев. Однако Бойд предпочел продолжить карьеру в клубе, где ему были предложены более выгодные финансовые условия. "Барыс", как базовый клуб сборной Казахстана, прилагает все усилия, чтобы собирать в составе всех кандидатов в национальную команду. В связи с этим клуб находит комментарий Дастина о том, что ему не было предложено продлить контракт, некорректным и не соответствующим действительности.

Как известно, хоккейным агентом Дастина Бойда, а также Кевина Даллмэна, является Шуми Бабаев. В результате длительных переговоров Кевин принял предложение "Барыса" и остался в клубе еще на 2 года. А Бойд вел переговоры с клубом лично и через агента. Но принял решение подписать соглашение с другим клубом. После заключения договора с "Динамо" Дастин был в Астане, где он решал ряд бытовых вопросов, а также провел беседу с президентом "Барыса" Аскаром Шопобаевым. Дастин является важным игроком для сборной Казахстана, и на вопрос президента клуба о его выступлении за национальную команду, он ответил, что его участие в чемпионате мира будет зависеть от того, как далеко в плей-офф КХЛ пройдет его нынешний клуб. Кроме того, в ходе беседы Бойд получил предложение вернуться в "Барыс" после окончания трудового соглашения с "Динамо".