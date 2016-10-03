"Барыс" дома победил "Нефтехимик"

"Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Нефтехимик" – 5:4. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий Кори Тривино.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
Голы: Полыгалов – 5 (бол., Секстон, Рясенский), 5:18 – 0:1. Сан-Пьер – 2 (Боченски, Даллмэн), 15:47 – 1:1. Баркер – 3 (Худяков, Тривино), 20:24 – 2:1. Китаров – 2 (Березин, Куликов), 29:12 – 2:2. Кинрейд – 1 (бол., Рясенский), 31:32 – 2:3. Гюнге – 4 (Секстон), 36:42 – 2:4. Боченски – 6 (бол., Доус, Баркер), 38:04 – 3:4. Иванов – 1 (Бельгибаев, Липин), 48:36 – 4:4. Тривино – 2 (Худяков), 55:41 – 5:4.
Вратари: Карлссон – Лисутин (59:01).
Штраф: 4 – 6.
Броски: 16 (5+5+6) – 30 (11+14+5).
Судьи: Акузовский, Гусев.
3 октября. Астана. "Барыс-Арена".