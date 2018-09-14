"Барыс" дома обыграл "Торпедо"

"Барыс" одержал победу над "Торпедо" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Патрис Кормье, Мэттью Фраттин, Брэндон Боченски и Андре Петтерсон.

У "Торпедо" единственную шайбу забросил Дмитрий Марковин. Казахстанский клуб набрал шесть очков и занимает шестое место на Востоке. У "Торпедо" восемь очков и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Марковин - 1 (Ураков, Коробов), 14:08 - 0:1. Кормье - 3 (бол., Петерссон, Блэкер), 21:34 - 1:1. Фраттин - 2 (бол., Боченски, Даллмэн), 45:31 - 2:1. Боченски - 2 (п.в., Кормье), 59:11 - 3:1. Петерссон - 2 (п.в., Старченко, Кормье), 59:39 - 4:1.

Вратари: Кудрявцев - Галимов (58:35 - 59:14, 59:28 - 59:39).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 29 (10+8+11) - 24 (8+9+7).

Судьи: Букин, Гофман.

14 сентября. Астана. "Барыс-Арена".

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