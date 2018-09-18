09:20 | Хоккей — КХЛ

Барулин провел 500-й матч в КХЛ

Обсудить
0

Вратарь "Сочи"  Константин Барулин провел 500-й матч в КХЛ. По количеству проведенных в лиге игр он занимает второе место. Юбилейной для вратаря стала игра с магнитогорским "Металлургом".

Ранее отметку в 500 матчей в КХЛ преодолел вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин. Третье место по числу игр занимает Александр Еременко из московского "Динамо" – 405 матчей.

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...