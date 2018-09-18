Вратарь "Сочи" Константин Барулин провел 500-й матч в КХЛ. По количеству проведенных в лиге игр он занимает второе место. Юбилейной для вратаря стала игра с магнитогорским "Металлургом".
Ранее отметку в 500 матчей в КХЛ преодолел вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин. Третье место по числу игр занимает Александр Еременко из московского "Динамо" – 405 матчей.
Пусть этот вечер получился не самым удачным в плане результата, но он наверняка запомнится Константину Барулину☝Голкипер "леопардов" провел свой 500-й матч в КХЛ и по этому показателю он является вторым вратарем в лиге👏– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 17 сентября 2018 г.
Поздравляем! Побольше "сухарей", побед и новых юбилеев!🎉 pic.twitter.com/Q6wJLD7qvP