Вратарь "Сочи" Константин Барулин провел 500-й матч в КХЛ. По количеству проведенных в лиге игр он занимает второе место. Юбилейной для вратаря стала игра с магнитогорским "Металлургом".

Ранее отметку в 500 матчей в КХЛ преодолел вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин. Третье место по числу игр занимает Александр Еременко из московского "Динамо" – 405 матчей.