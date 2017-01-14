Барулин и Болдюк дисквалифицированы на один матч

КХЛ дисквалифицировала вратаря "Сочи" Константина Барулина и форварда "Медвешчака" Александра Болдюка на одну игру, информирует официальный сайт лиги.

1. На 55-й минуте матча "Трактор" - "Сочи" (1:2 Б), состоявшегося 13 января 2017 года, вратарь гостей Константин Барулин (№30) был наказан Дисциплинарным штрафом (10 мин.), который стал для игрока третьим в нынешнем сезоне. В связи с этим, согласно п.4.1. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

2. На 46-й минуте матча "Медвешчак" - "Автомобилист" (0:2), состоявшегося 13 января 2017 года, нападающий хозяев Александр Болдюк (№49) был наказан Малым и Дисциплинарным штрафом (2 мин. + 10 мин.). Согласно п.4.1. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.