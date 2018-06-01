Бартулис отказался от латвийского гражданства и будет играть в КХЛ с российским паспортом

Защитник Оскар Бартулис принял решение отказаться от латвийского гражданства, сообщает Sportacentrs. Со следующего сезона 31-летний хоккеист будет выступать в КХЛ как россиянин.

Бартулис направил в Федерацию хоккея Латвии письмо, в котором сообщил, что принял российское гражданство. Таким образом, он больше не будет выступать на национальную команду Латвии. Напомним, что с 2013 года был принят закон об отмене двойного гражданства между странами.

Последние шесть лет Бартулис играл в "Донбассе", "Барысе", "Адмирале" и "Салавате Юлаеве". Всего в лиге на его счету 320 матчей и 68 (17+51) очков.​