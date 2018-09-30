Бартли и Сундстрем дисквалифицированы на один матч

Защитник "Куньлуня" Виктор Бартли и форвард команды Юхан Сундстрем дисквалифицированы на один матч по итогам игры с "Торпедо" (2:3 ОТ), информирует официальный сайт КХЛ. Оба игрока были удалены до конца встречи.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда "Куньлуня" Юхана Сундстрема по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Куньлуня" Виктора Бартли по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", – говорится в сообщении спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.