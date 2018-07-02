Самый результативный игрок обороны сезона 2017-2018 годов Денис Баранцев продлил контракт с "Торпедо". Новое соглашение с нижегородским клубом рассчитано на 2 года.
– Очень рад, что удалось договориться и подписать новый контракт с "Торпедо", – цитирует Баранцева официальный сайт "Торпедо". – Здесь хорошая амбициозная команда, отличная атмосфера на матчах, прекрасный и удобный для жизни город... Меня абсолютно все устраивает, и в следующем сезоне я приложу максимум усилий, чтобы как можно чаще радовать болельщиков своей игрой. Уверен, мы будем бороться за самые высокие места.
Напомним, что 26-летний защитник перешел в "Торпедо" в 2016 году. С того времени Денис провел за нашу команду 75 матчей и набрал 20 (9+11) очков.
Дополнительная информация
http://www.hctorpedo.ru/14747-denis-barancev-prodlil-kontrakt-s-torpedo.html