Самый результативный игрок обороны сезона 2017-2018 годов Денис Баранцев продлил контракт с "Торпедо"​. Новое соглашение с нижегородским клубом рассчитано на 2 года.

– Очень рад, что удалось договориться и подписать новый контракт с "Торпедо", – цитирует Баранцева официальный сайт "Торпедо". – Здесь хорошая амбициозная команда, отличная атмосфера на матчах, прекрасный и удобный для жизни город... Меня абсолютно все устраивает, и в следующем сезоне я приложу максимум усилий, чтобы как можно чаще радовать болельщиков своей игрой. Уверен, мы будем бороться за самые высокие места.

Напомним, что 26-летний защитник перешел в "Торпедо" в 2016 году. С того времени Денис провел за нашу команду 75 матчей и набрал 20 (9+11) очков.