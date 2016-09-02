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Барабанов, Торченюк и Голышев – три звезды дня в КХЛ

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Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер мы называем трех главных героев игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ

1. н. Александр БАРАБАНОВ 2 (2+0) очка, 4 броска "+2"

- Конечно, мы знаем, как играет вратарь “Лады” Ежов, но не акцентировали на этом внимание. Зашли в зону, Шира (Сергей Широков - Прим. "СЭ") хорошо забросил, Прохора (Николай Прохоркин - Прим. "СЭ") мне отдал, а я вылез и забил. С мясом. С партнерами чувствую себя комфортно! Сыгрываемся с каждым матчем. Главное, что забиваем. Это всегда приятно. 

2. н. Александр ТОРЧЕНЮК 2 (2+0) очка, 3 броска, "+1"

3. н. Анатолий ГОЛЫШЕВ 3 (0+3) очка, 2 броска, "+1"

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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