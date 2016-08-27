Барабанов, Калинин, Ткачев - три звезды дня

В новом сезоне "СЭ" открывает новую рубрику – "Три звезды". Каждый вечер мы будем называть трех главных героев игрового дня в чемпионате КХЛ.

1. н. Александр БАРАБАНОВ (СКА) 2 (2+0) очка, 2 броска, "+2"

Игра против "Магнитки" была намного тяжелее матча с "Салаватом". Пришлось отыгрываться, но команда проявила характер. Олег Валерьевич говорил, что надо доставать сами понимаете что, идти вперед забивать рабочий гол, и все пойдет. Так и случилось. Побеждать подобным образом вдвойне приятней. Я не сказал бы, что выиграли благодаря моим шайбам. Жека Дадонов ведь победную забросил. Вся команда сегодня старалась. А мои голы – заслуга целого звена.

2. з. Дмитрий КАЛИНИН ("Спартак") 2 (2+0) очка, победный гол, 4 броска, "0"

Такая волевая победа добавит импульс команде в следующих матчах. Нам она была очень нужна. В последний раз делал дубль года полтора-два назад. В 2013 году? Да, давненько не забивал. Будем надеяться, что те времена возвращаются.

3. н. Владимир ТКАЧЕВ ("Адмирал") 3 (1+2) очка, 2 броска, "+1"

Совершенно спокойно отнесся к переносу матча с "Витязем" на два с половиной часа. Утром пришли в раздевалку, нам и сказали, что игра начнется в 19.30. После чего мы нормально принялись готовиться к матчу. В "Адмирале" меня поняли очень хорошо, здесь отличный коллектив. Никаких проблем в плане адаптации не было. Мне сейчас многое надо доказывать, тем более по состоянию здоровья я пропустил прошлый сезон почти полностью.