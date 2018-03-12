Бадюков возглавит селекционную службу "Динамо", Миронов может вернуться в московский клуб

Гендиректор московского "Динамо" Сергей Федоров рассказал об изменениях в команде на следующий сезон. По его словам, защитник Андрей Миронов может продолжить карьеру в "Динамо".

– Алексей Бадюков возглавит селекционную службу "Динамо", он будет совмещать ее с комментаторской работой. Защитник Андрей Миронов только что вышел из моего кабинета, мы знаем его условия, но документы пока не подписаны, - отметил Федоров.

Напомним, Миронов является воспитанником московского "Динамо". Он выступал за клуб с 2012 по 2017 год. В 2013 году он выиграл Кубок Гагарина. (Алексей ШЕВЧЕНКО)