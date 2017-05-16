Бабинцев стал игроком "Амура"

"Амур" объявил о подписании контракта с форвардом Семеном Бабинцевым, сообщает официальный Твиттер команды. 22-летний россиянин поставил подпись под двусторонним соглашением на один сезон. В завершившемся сезоне он провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за "Сочи", отметившись одной результативной передачей.

ХК "Амур" заключил односторонний контракт на два года с защитником Денисом Кузьминым и двусторонний на год с форвардом Семёном Бабинцевым. pic.twitter.com/j5pHRAHfNg – HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 16 мая 2017 г.