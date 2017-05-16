12:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Бабинцев стал игроком "Амура"

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"Амур" объявил о подписании контракта с форвардом Семеном Бабинцевым, сообщает официальный Твиттер команды. 22-летний россиянин поставил подпись под двусторонним соглашением на один сезон. В завершившемся сезоне он провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за "Сочи", отметившись одной результативной передачей.

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