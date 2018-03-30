Азеведо допускает, что "Трактор" забил после нарушения правил

Форвард "Ак Барса" Джастин Азеведо признал, что в первом матче финала Восточной конференции "Трактор" заставил казанцев потрудиться. Встреча завершилась победой клуба из столицы Татарстана - 2:1, а канадский нападающий стал автором победной шайбы.

- Может быть, в моменте с голом было удаление (у "Трактора". - Прим. "СЭ"), но я не судья. Не могу давать оценку, - цитирует "Р-Спорт" Азеведо. - Сегодня была тяжелая игра, соперник заставил нас потрудиться. "Трактор" очень здорово играл в средней зоне и обороне, почти не давал нам пространства и времени подумать, они были быстрее нас. Нужно было придерживаться нашей системы, и это помогло победить.

Считаю, что Роб (Клинкхаммер заменил получившего повреждение Иржи Секача. - Прим. "СЭ") играл отлично. Он габаритный игрок, он здорово катается, играет в пас. Надеюсь, наше звено продолжит в том же духе. Мы узнали о травме Иржи 2-3 дня назад, так что пару раз мы потренировались с Робом.