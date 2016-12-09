22:06 9 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Азеведо дисквалифицирован на один матч

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего "Ак Барса" Джастина Азеведо на один матч, информирует официальный сайт КХЛ. Также игрок заплатит штраф.

Азеведо в матче регулярного чемпионата КХЛ получил большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, что, согласно статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ, карается дополнительной дисквалификацией и денежным штрафом.

Также за "атаку соперника в голову или шею" денежному штрафу подвергнут защитник "Торпедо" Евгений Курбатов после игры с "Ладой".

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