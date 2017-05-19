Айван Занатта: "Зубов может вырасти в блестящего главного тренера – и я должен буду ему помочь"

Новый ассистент Сергея Зубова в "Сочи" Айван Занатта подчеркнул в интервью "Известиям", что его пригласил лично главный тренер команды. Занатта приступит к своим обязанностям после возвращения с чемпионата мира в Кельне, где он работал генеральным менеджером сборной Италии.

– Вас позвал в "Сочи" лично Сергей Зубов?

– Да, мой приход в штаб "Сочи" – инициатива Сергея. Он мне позвонил сразу после своего назначения главным тренером команды. Не могу сказать, что мы часто общались после совместной работы в СКА. Но я всегда восхищался его профессионализмом – еще с тех времен, когда Зубов был игроком. Я пришел в СКА на пост главного тренера и очень рассчитывал на него как на лучшего защитника. К сожалению, в этом качестве под моим руководством он выступал недолго, из-за травмы ему пришлось завершить карьеру. Но его опыт и лидерские качества были нам нужны, поэтому я вместе с руководством СКА сразу позвал его работать в нашем штабе. Сергей может вырасти в блестящего главного тренера – и я должен буду ему помочь.

– Трудно будет перейти из бывшего начальника в разряд подчиненных?

– Я в своей жизни очень много работал ассистентом, поэтому для меня это не проблема. За долгие годы я хорошо изучил КХЛ – и как главный тренер СКА, и как помощник Барри Смита, и во время руководства молодежной командой.

Определенные выводы из того периода я сделал, поэтому работой в тренерском штабе пражского "Льва" внес свой вклад в выход в финал Кубка Гагарина-2014 года, где мы в очень красивой борьбе лишь в семи матчах проиграли серию магнитогорскому "Металлургу". Теперь моей задачей будет максимально помочь Зубову своим опытом.