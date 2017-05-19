Айван Занатта: "Сочи" в двух из трех сезонов участвовал в Кубке Гагарина. Мы должны выступить не хуже"

Новый ассистент Сергея Зубова в "Сочи" Айван Занатта подчеркнул в интервью "Известиям", что пока у него не было предметного разговора с руководством о задачах на сезон. Занатта приступит к своим обязанностям после возвращения с чемпионата мира в Кельне, где он работал генеральным менеджером сборной Италии.

– Вы уже обсуждали с руководством задачи на сезон?

– Сергей всегда нацелен только на победу. С руководством клуба я пока не имел большого разговора. В основном мы улаживали юридические формальности моего контракта, а в остальном в эти месяцы я был сосредоточен только на сборной Италии. Но это молодой клуб, который был основан лишь три года назад. И при этом сразу же попал в плей-офф КХЛ. И в двух из трех сезонов участвовал в Кубке Гагарина. Мы должны выступить не хуже, а при должной работе и улучшить эти результаты.

– Вам доводилось бывать в Сочи?

– Я видел город Сочи, но только по телевизору (смеется). Во время просмотра трансляций Игр 2014 года. Но по отзывам знакомых знаю, что это замечательное место. Причем это мне говорили и мои русские друзья, и американские, и канадские. В том числе – хоккеисты, которые были там на Олимпиаде. Они по-прежнему в восторге от организации Игр и хвалят этот город. Поэтому я с очень большим интересом воспринял предложение Сергея поработать в "Сочи". И город интересный, и клуб хороший, раз за время своего существования всего один раз не попал в плей-офф КХЛ.