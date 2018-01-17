Айван Занатта: "Работал в Швейцарии, но мне всегда нравилось именно в КХЛ"

Тренер "Сочи" Айван Занатта в интервью сайту КХЛ рассказал, почему принял предложение российского клуба и отметил, что у команды есть шансы на попадание в плей-офф.

– Я работал в Швейцарии, но мне всегда нравилось именно в КХЛ. Давно знаком с Сергеем Зубовым, он великий игрок, отличный тренер и человек. Как-то мы созвонились, поговорили немного, а потом поступило предложение приехать в Сочи. И вот я здесь.

– Как вам понравилось в клубе?

– Все великолепно. Он может стать одним из лучших в лиге. Отличная инфраструктура, хороший коллектив.

– Какова ваша роль в тренерском штабе?

– Работаю с нападающими. Есть много того, в чем мы можем помочь игрокам. Смотрите: вратарская позиция – самая прогрессирующая за последние десятилетия. Потому что тренер вратарей работает всего с двумя-тремя спортсменами, и это неудивительно, ведь роль голкипера в команде выросла. В нашем же случае, тренерский штаб в основном работает над тактикой, определяет позиции игроков в той или иной ситуации для того, чтобы команда работала на максимуме и добивалась успеха.

– Как бы вы оценили выступление "Сочи" за прошедший отрезок регулярки?

– Для достижения цели игроки должны объединиться ради нее, а нам, тренерам, нужно понять, кто что может делать на льду, и создать философию команды. Да, у нас бывают перепады, но, самое главное – есть хороший боевой дух, а это один из ключей к успеху. Путь в плей-офф получается тяжелым, но это делает чемпионат более интересным. Сейчас мы в зоне плей-офф, идем на шестом месте Запада, но, конечно, не довольны до конца. Знаем, что не имеем права расслабляться, особенно сейчас, нужно работать каждый день.

– Много обсуждали поражение "Сочи" от "Салавата Юлаева" в начале сезона со счетом 3:11…

– Такие матчи случаются, эта игра протестировала нас на крепость характера. И мы прошли тест успешно, потому что затем выиграли в Казани со 5:0, и это у команды, с которой всегда тяжело играть, особенно в гостях. Важно то, как команда реагирует на поражения, особенно на такие серьезные.