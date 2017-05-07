Айван Занатта: "Хочу вернуться в КХЛ, это моя лига"

Менеджер сборной Италии на чемпионате мира-2017 Айван Занатта выразил надежду, что ему удастся еще поработать в КХЛ. Специалист с апреля по октябрь 2010 года возглавлял СКА, а впоследствии входил в тренерский штаб "Льва", с которым добрался до финала Кубка Гагарина-2014.

- В СКА общаюсь с Александром Медведевым, с Андреем Точицким, с Вадимом Фисько. В прошлом месяце я поздравлял их с победой в Кубке Гагарина, и вообще это люди, с которыми я никогда не теряю контакт. Факт в том, что я бы очень хотел вернуться в КХЛ, это моя лига, я сказал это еще после финальной серии в 2014 году.

- Недавно ходили слухи о том, что вы можете войти в тренерский штаб Майка Кинэна в "Куньлуне".

- Мы действительно общались с китайским клубом, но они пошли в другом направлении. Тем не менее, мне приятно, что мою кандидатуру рассматривали, я бы однозначно поехал в Китай.