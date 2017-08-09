Автор супергола в ворота "Магнитки" мечтает об Олимпиаде

Форвард сборной Канады Мэйсон Рэймонд, забросивший шайбу в ворота Василия Кошечкина в стиле знаменитого "гола Микаэля Гранлунда" в матче с магнитогорским "Металлургом" (3:1), признался, что пробовал такие финты на тренировках. Также нападающий сообщил, что им интересовались клубы КХЛ.

– Было круто, – отметил Рэймонд, На тренировках пробовал этот финт, но чтобы в играх – нет. Я, конечно, видел подобные голы. Хотелось как-нибудь попробовать, но с шансом на успех.

Знаете, узнать в один прекрасный день, что ты вдруг можешь попасть в сборную Канады на Олимпиаду – это что-то невероятное. Конечно, я хочу воспользоваться этой возможностью, стараюсь делать все, что можно, Ну а там уже посмотрим, куда меня это приведет. Что, если НХЛ вдруг изменит свою позицию? Ну, это мы никак не можем контролировать.

Сейчас мы боремся за свое место. И каждый из нас делает все, чтобы попасть на Олимпиаду, исполнить мечту. Но даже если что-то поменяется, мы не будем плакать. Клубы КХЛ проявляли ко мне интерес. Но я подумал, что "Берн" – оптимальный вариант для меня и для моей семьи. (Игорь ЕРОНКО)